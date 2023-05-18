Мелитополь, 18 мая, 2023, 14:25 — REGNUM. ВСУ упустили свой шанс на начало контрнаступления в Запорожской области и теперь у него нет шансов быть успешным. Об этом 18 мая заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая. <…> Если сравнивать с осенним периодом, <…> у нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они (ВСУ — Прим. ред.) потеряли свой шанс это сделать осенью», — сказал он.

Балицкий отметил, что, по его мнению, на данный момент ВС России на линии обороны в регионе готовы к отражению любого наступления, и добавил, что сейчас нет необходимости для временного перемещения жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

Как сообщало, ранее, 18 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о контрнаступлении Украины — это крупная дезинформация. Глава государства уточнил, что считает безумием попытки наступления ВСУ в сложившейся ситуации.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 мая заявил, что ВС России за сутки в ходе выполнения боевых задач на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили около 150 бойцов ВСУ. Он добавил, что на этих направлениях российские войска также уничтожили два бронеавтомобиля, шесть единиц автотранспорта и гаубицу Д-30.