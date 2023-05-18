Москва, 18 мая, 2023, 14:23 — REGNUM. Москва будет принимать меры по защите российской недвижимости в Чехии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 18 мая.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Дипломат добавила, что сейчас российская сторона ждёт официального уведомления от Праги, которая отменила несколько правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд загранпредставительств.

Захарова также указала, что российская сторона неоднократно предлагала Чехии решить «давние и обоюдные» проблемы с недвижимостью в рамках экспертных консультаций, однако «чешская сторона предпочла забыть» об этом.

«Требование чешскими властями платы за аренду, да ещё задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести», ― подчеркнула дипломат.

Представитель МИД уверена, что политизация этой темы не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти «в запале русофобии <…> этого не понимают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак заявил, что власти республики отменили девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми СССР получил в бесплатное пользование 59 земельных участков.

Позднее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что власти Чехии потребуют от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства.