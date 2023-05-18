В МИД пообещали принять меры по защите недвижимости дипмиссии в Чехии
Захарова: МИД примет меры по защите недвижимости российской дипмиссии в Чехии
Москва, 18 мая, 2023, 14:23 — REGNUM. Москва будет принимать меры по защите российской недвижимости в Чехии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 18 мая.
Дипломат добавила, что сейчас российская сторона ждёт официального уведомления от Праги, которая отменила несколько правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд загранпредставительств.
Захарова также указала, что российская сторона неоднократно предлагала Чехии решить «давние и обоюдные» проблемы с недвижимостью в рамках экспертных консультаций, однако «чешская сторона предпочла забыть» об этом.
«Требование чешскими властями платы за аренду, да ещё задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести», ― подчеркнула дипломат.
Представитель МИД уверена, что политизация этой темы не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти «в запале русофобии <…> этого не понимают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак заявил, что власти республики отменили девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми СССР получил в бесплатное пользование 59 земельных участков.
Позднее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что власти Чехии потребуют от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства.