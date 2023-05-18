Оренбург, 18 мая, 2023, 14:27 — REGNUM. Следователи оренбургского управления Следственного комитета в ходе расследования крушения карусели в парке в Оренбурге возбудили новое уголовное дело против сотрудников регионального управления государственного технического надзора. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.

По версии следствия, в технадзоре не исполнили свои обязанности, не проконтролировав техническое состояние аттракционов в парке до их запуска в эксплуатацию.

Следственный комитет РФ/ТАСС Обрушение карусели в Оренбурге

«Не приняли мер по проведению внеплановых контрольных мероприятий, что повлекло эксплуатацию аттракциона «Цепочная карусель», находящегося в неисправном состоянии, и аварию», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ, предусматривающей наказание за халатность, повлёкшую тяжкий вред здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, карусель в Оренбурге обрушилась 6 мая, когда на ней катались люди. Пострадали 20 человек, из которых 12 госпитализировали, включая шестерых детей. Двое пострадавших попали в реанимацию.

Выяснилось, что карусель была новая, её запустили в эксплуатацию без регистрации в технадзоре. Руководителя компании, обслуживающей аттракционы в парке, Александра Плинина обвинили в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. 8 мая суд избрал для него в качестве меры пресечения арест.