Мелитополь, 18 мая, 2023, 14:40 — REGNUM. Киев усилил диверсионную активность на территории Запорожской области, заявил 18 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24».

«К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая, мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать», — отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что российские силовики своевременно нейтрализуют деятельность диверсионных групп.

По словам Балицкого, украинское командование упустило свой шанс на контрнаступление в Запорожской области. Сейчас российские войска могут отразить любое наступление, тогда как осенью ситуация была несколько иной. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 мая, что чистым безумием было бы так называемое наступление ВСУ в нынешних условиях.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения спецоперации.

На территории Запорожской области — территории с военным положением — также активно ведётся борьба с диверсиями и профилактическая работа в этом направлении. 17 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обнаружении в Мелитопольском районе тайника с боеприпасами.