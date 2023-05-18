Москва, 18 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Россия в 2022 году смогла увеличить экспорт сельхозпродукции до 41,6 млрд долларов, и несмотря на ограничения, остаётся одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания 18 апреля, посвящённого ходу весенних полевых работ. По его словам, российский агрокомплекс показывает положительную динамику, обеспечивая себя всеми основными видами продовольствия.

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В 2022 году в стране был собран рекордный урожай зерна — почти 158 млн тонн и это не случайный результат, отметил российский лидер: «Да, благоприятно сложились обстоятельства, в том числе климатические условия. Но если бы отрасль не имела такого развития за последние годы, и такого результата, конечно, тоже не было бы».

Говоря о ходе посевной кампании, президент РФ подчеркнул её штатный характер и то, что ключевая задача — обеспечить потребности производителей в семенах, средствах защиты растений, минеральных удобрениях, технике и горюче-смазочных материалах. Всю необходимую поддержку от государства, включая возможность использования инструментов льготного кредитования и субсидий, должны получить производители сельхозпродукции Донбасса и Новороссии. Также речь идет об авансировании в новых регионах затрат, помощи в развитии инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, её стабильного сбыта.

«Хочу выразить надежду, что если мы добьемся такого результата, как в прошлом году, замечательно, но урожай совершенно точно должен быть достойным», — подчеркнул глава России, призвав к развитию сельского хозяйства, как высокотехнологичной отрасли производства.

Как сообщало ИА REGNUM, с докладом о том, как проходит посевная кампания в регионах, в том числе, в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, на совещании выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. При этом российский президент также отметил, что Китай является для России очень перспективным с точки зрения экспорта сои. По его оценке, дело не только в добрых, дружеских, стратегического характера отношениях России и КНР, но и в том, что китайской стороне это действительно выгодно.