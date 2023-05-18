Москва, 18 мая, 2023, 14:20 — REGNUM. Российский дрон БАС-200 испытали на максимальную грузоподъёмность и удалённость от пункта управления. Об этом 18 мая сообщил Ростех.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

В результате испытаний установили, что БПЛА способен управляться на расстоянии до 80 километров. Это даёт ему большие возможности при мониторинге и поисково-спасательных задачах на больших территориях. Тестовые полёты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах и в сложных погодных условиях.

«БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов», — сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

БАС-200 состоит из станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолётного типа. Они размещаются в транспортнике с лебёдками, заправочной системой и ремонтным комплектом. Оснащается в зависимости от пожеланий заказчика, например, комплексом ретрансляции, гиперспектральной камерой, оптико-электронной системой или аэрогравиметром.

Ранее в Ростехе заявили о начале серийного производства новейшей авиаракеты повышенного могущества «Бронебойщик». По словам замгендиректора концерна «Техмаш» (управляющая компания — холдинг «Технодинамика» Ростеха) Александра Кочкина, на ракету уже поступили заказы и, более того, он анонсировал применение «Бронебойщика» в зоне спецоперации.