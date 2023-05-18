Москва, 18 мая, 2023, 14:20 — REGNUM. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о ненависти к России свидетельствует не только о серьёзной русофобии, но о полном нежелании Киева идти на мирные переговоры с Москвой. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

president.gov.ua Михаил Подоляк

Ранее советник офиса президента Михаил Подоляк заявил на странице в Twitter, что Украина ненавидит Россию и будет преследовать её граждан и юридически, и физически. Он также добавил, что Киеву не о чем говорить с Москвой. Так Подоляк отреагировал на заявление постпредства РФ в ООН о том, что Киев продвигает риторику ненависти и призывает к убийствам по национальному признаку.

По мнению политолога, подобное заявление представителя Киева полностью отражает идеологию русофобии, которая установилась на Украине. Отсутствие же реакции международных организаций и на это высказывание украинского политика будет в очередной раз подтверждать антироссийские позиции ООН.

«Голимая русофобия! На Украине её используют как часть государственной политики. И такая русофобская идеология для современного общества — это, вы, там норма жизни, возведенная в культуру и пропагандируемая в школах, вузах. В этой идеологии считают нормой использовать язык ненависти. Ужасно, что международные институты закрывают глаза на данный факт и противоречат своим принципам! Сегодня живём в мире кривых зеркал. Поэтому Подоляк и подобные могут позволить себе так цинично высказываться, не опасаясь осуждения международных структур», — считает Перлин.

Политолог отмечает, что слова украинского советника имеют прямую отсылку к мирным переговорам с Россией, которые не будут возможны при действующей администрации Киева.

«Заявление Подоляка подтверждает, что с нынешней украинской властью очень сложно вести переговоры. Действующий режим на Украине имеет в своей основе антагонизм в отношении любых переговоров с Москвой. Это заложено в русофобскую идеологию. Даже на законодательном уровне внутри страны они отказываются от любых переговоров», — делится Перлин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава военной разведки Украины Кирилл Буданов попытался оправдаться за свои слова о причастности Киева к убийству россиян, заявив, что часть интервью якобы подвергли монтажу и исказили. По его утверждению, он говорил о «военных преступниках».

Представитель России в ООН Василий Небензя в письме к СБ обвинил Буданова в проявлении русофобии и подстрекательстве к насилию по национальному признаку. После чего Россия выступила с заявлением к Совету безопасности ООН.