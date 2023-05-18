Москва, 18 мая, 2023, 14:03 — REGNUM. Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго обсудили ситуацию на Украине и разрушительную роль Запада. Об этом глава МИД РФ заявил 18 мая по итогам переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы говорили и о ситуации, которую Запад сформировал вокруг Украины. Формировал он её долгие годы», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что России сегодня приходится разбираться с последствиями политики по расширению НАТО и по превращению Украины в угрозу российским интересам безопасности.

Запад поощряет действия Киева по искоренению русской культуры, русского языка, русских средств массовой информации. Эти действия Киев осуществляет в нарушении международных конвенций о необходимости обеспечивать все права национальных меньшинств, отметил Лавров.

«Мы убеждены, что африканские страны, которые в последнее время проявляют интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию этой ситуации, прекрасно понимают её геополитический контекст», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва готова работать с дружественными африканскими странами, продвигая подходы, которые будут опираться на основополагающие принципы Устава ООН. Прежде всего важны принцип суверенного равенства государств и принцип неделимости безопасности, который должен укорениться на международной арене.

Лавров 18 мая заявил об очевидном нежелании США совершать конструктивные действия по урегулированию ситуации на Украине. Киев для США — послушный инструмент, используемый для сохранения своей гегемонии.