Москва, 18 мая, 2023, 14:03 — REGNUM. Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго обсудили ситуацию на Украине и разрушительную роль Запада. Об этом глава МИД РФ заявил 18 мая по итогам переговоров.

Лавров заявил, что страны Африки видят разрушительную роль США на Украине
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров

«Мы говорили и о ситуации, которую Запад сформировал вокруг Украины. Формировал он её долгие годы», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что России сегодня приходится разбираться с последствиями политики по расширению НАТО и по превращению Украины в угрозу российским интересам безопасности.

Запад поощряет действия Киева по искоренению русской культуры, русского языка, русских средств массовой информации. Эти действия Киев осуществляет в нарушении международных конвенций о необходимости обеспечивать все права национальных меньшинств, отметил Лавров.

«Мы убеждены, что африканские страны, которые в последнее время проявляют интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию этой ситуации, прекрасно понимают её геополитический контекст», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва готова работать с дружественными африканскими странами, продвигая подходы, которые будут опираться на основополагающие принципы Устава ООН. Прежде всего важны принцип суверенного равенства государств и принцип неделимости безопасности, который должен укорениться на международной арене.

Лавров 18 мая заявил об очевидном нежелании США совершать конструктивные действия по урегулированию ситуации на Украине. Киев для США — послушный инструмент, используемый для сохранения своей гегемонии.

Сергей Лавров