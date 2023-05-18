Москва, 18 мая, 2023, 13:56 — REGNUM. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге в Москве 18 мая, что США в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что США сами долгие годы создавали сложившуюся ситуацию в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира и сохранение своей гегемонии.

«Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент», — отметил министр иностранных дел.

Как сообщало 17 мая ИА REGNUM, Лавров заявил, что Украину может постичь участь Афганистана. По его словам, когда она перестанет быть нужной американцам, не исключено, что США отвернутся от неё. Глава МИД напомнил, что Штаты бросили афганское руководство, на которое полагались в ходе двадцатилетней оккупации, которая ничего, кроме разрухи, всплеска терроризма и наркотрафика не принесла.

Также Лавров подчеркнул, что эскалация всегда встречает противодействие, поэтому Запад, задирая планку противостояния, добьётся реакции, «хотя бы по законам физики и военного времени».