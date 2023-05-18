Москва, 18 мая, 2023, 14:05 — REGNUM. Президент России Владимир Путин в четверг, 18 мая, призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать её, помогая производителям работать по их планам. Глава государства отметил, что количество — не главное, приобрести технику можно и в небольших объемах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вопрос в планах. Есть определенный план у сельхозпроизводителей, нужно помогать им его реализовывать. Необязательно гнаться, что нужно во что бы то ни стало приобрести в этом году столько же, сколько и в прошлом. Может быть, и не нужно столько», — заявил президент на совещании по теме весенних полевых работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия обеспечена любым продовольствием и нарастила экспорт. По его словам, страна планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна. Президент отметил, что, если говорить о зерне, Россия обеспечена им на 185,4%.

При этом Путин не забыл про новые регионы страны и призвал рассмотреть потребности в том числе и конкретно их аграриев, так как они находятся в тяжёлом положении, и им необходима всесторонняя поддержка. В данном контексте президент отметил, что в сельхозотрасли начинаются весенние полевые работы, от которых зависит будущий урожай, устойчивость аграрного сектора и продовольственная безопасность.