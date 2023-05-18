Вашингтон, 18 мая, 2023, 13:49 — REGNUM. Публикация газеты The Washington Post о том, что после 11 сентября 2001 года США развязали несколько кровавых конфликтов, из-за которых во всём мире погибли свыше 4,5 млн человек, вызвала резкую негативную реакцию у читателей издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Эксперты газеты уточнили, что в это число, наряду с участниками военных действий, входят погибшие от насилия, голода, разрушений и болезней. По мнению пользователей, американские власти использовали трагедию 11 сентября, чтобы оправдать свою ложь.

«Мы жестокая и воинственная нация. США с момента появления на свет провели больше вооружённых конфликтов, объявленных и необъявленных войн, чем любая другая страна», — написал читатель с ником Balloon Animals.

«Нашу некогда великую республику украла и присвоила алчная банковская элита, увидевшая в войне «патриотическое» средство для быстрого обогащения и разграбления национальной казны», — отметил Socrates2.

Он также заявил, что американские власти промывают мозги слабому большинству и со времён войны в Корее ведут эти военные игры.

«4,5 миллиона смертей? Но оно того стоило, верно? Важнее другое. Пентагоновский бюджет увеличился? А как же. Оружия стали делать и продавать больше? Естественно», — поддержал его Freight Canoe и добавил, что жителям США не нужно беспокоиться о госдолге в 30 триллионов и о 21 триллионе, потраченном на войны, пока «можно расстреливать свадьбы и наживать все больше врагов».

«Наше правительство воспользовалось трагедией 11 сентября, чтобы оправдать многочисленную ложь, и занялось, по сути дела, массовыми убийствами. И никого до сих пор не привлекли к ответственности. Америка — это трагический, лживый, лицемерный и безнравственный фарс, и она должна ответить за совершенные преступления», — заметил Arm1871.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, стало известно, что президент США Джо Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки». При этом американский лидер вместе с другими лидерами G7 примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях.