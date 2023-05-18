Екатеринбург, 18 мая, 2023, 14:04 — REGNUM. Известный бард из Екатеринбурга, один из авторов шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне специальной военной операции (СВО), куда уехал в тайне от родных. Об этом сообщило сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Кадр из видео Игорь Истомин

По данным журналистов, прощание с погибшим прошло 18 мая. Ему был 51 год. Музыкант пошёл на фронт добровольцем в мае 2022 года.

«Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время», — рассказала журналистам председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова.

Оказалось, что Истомин погиб ещё прошлым летом, но в семье об этом долгое время не знали. После того, как от него долго не было вестей, родные начали поиски. Опознали артиста по ДНК-тесту.

«За проявленный во время спецоперации героизм, мужество, самоотверженность сержант Игорь Владимирович представлен к высокой государственной награде», — сообщил на церемонии прощания военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко.

Награду после утверждения вручат близким родственникам погибшего. У него остались жена и двое детей.

На прощании близкие Игоря Истомина отмечали его талант. Он сочинял и исполнял песни, а также сочинял сюжеты для юмористических шоу.