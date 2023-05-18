Лондон, 18 мая, 2023, 13:41 — REGNUM. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Эммануэлю Макрону, рассказал бывший пресс-секретарь премьер-министра Гуто Харри радиостанции LBC

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По его словам, Джонсон называл Макрона подхалимом российского президента. Также экс-премьеру не понравилась критика со стороны французского лидера по поводу миграционной политики Лондона.

Гуто Харри отметил, что Джонсон назвал Макрона чудаком и «путинским подхалимом». Он пообещал устроить Макрону «вакханалию с избиением лягушек» и даже собрался «набить ему морду».

Бывший пресс-секретарь добавил, что вскоре отношения между политиками пришли в норму, они вместе пили виски на саммите G7 в июне 2022 года в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон в ноябре 2021 года написал открытое письмо, адресованное Макрону, где обозначил пять шагов для решения миграционного кризиса. Помимо усиления контроля политик предложил разработать договор, на основании которого мигрантов можно будет возвращать обратно во Францию. Таким образом, по мнению британского правительства, удастся остановить деятельность группировок контрабандистов.

Макрон негативно отреагировал на письмо, он заявил, что публикация открытого письма в своем аккаунте в Twitter была несерьезным шагом. Представитель президента добавил, что в личном разговоре Джонсон и Макрон договаривались о другом. Дипломатический скандал разгорелся еще сильнее после того, как Франция отменила приглашение британского министра внутренних дел Прити Пател.