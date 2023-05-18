Симферополь, 18 мая, 2023, 13:39 — REGNUM. На участке железной дороги Симферополь — Севастополь произошёл подрыв при вмешательстве посторонних лиц. Об этом 18 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Крымского парламента Владимир Константинов.

Макс Ветров/РИА Новости Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Он призвал дождаться информации от официальных лиц и силовых структур.

«Очевидно, что подрыв произошёл при вмешательстве посторонних лиц. Это всё проделки украинской нацистской команды. Это сделали не крымчане, а те, кого они посылают к нам, чтобы так пакостить», ― добавил Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на железной дороге в Крыму прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги. Восстановить железнодорожные пути и возобновить движение поездов власти обещают к вечеру 18 мая.

Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате произошедшего никто не пострадал.

Полиция начала поиск предполагаемых диверсантов. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.