Санкт-Петербург, 18 мая, 2023, 13:48 — REGNUM. Сообщения, что в мессенджере Telegram выявили уязвимость на устройствах macOS, открывающую злоумышленникам доступ к камере и микрофону, не соответствуют действительности. Об этом 18 мая заявил основатель приложения Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Российские газеты пишут, что Telegram якобы «подтвердил уязвимость» в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так», — написал он.

Дуров заявил, что в СМИ неверно интерпретировали официальное заявление от Telegram, в котором говорилось, что злоумышленники, только получив доступ к компьютеру пользователя, смогут управлять камерой и микрофоном через мессенджер. Но в таком случае несанкционированный доступ к приложению является гораздо меньшей проблемой, чем доступ злоумышленников к компьютеру.

«В технических аспектах СМИ часто гонятся за громкими заголовками и вводят в заблуждение пользователей», — посетовал Дуров.

По его словам, настоящую угрозу представляет приложение WhatsApp. В нём пользователю достаточно принять звонок или запустить присланную видеозапись, чтобы злоумышленник получил полный доступ к смартфону. Он назвал это приложение шпионской программой, позволяющей хакерам взломать любой телефон, на котором она установлена.

Основатель Telegram также отметил, что, если заголовки в СМИ не будут отличаться при реальных и мнимых угрозах, то читали перестанут воспринимать всерьёз эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что нельзя доверять мессенджеру WhatsApp, заявил и американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск. Когда бизнесмену напомнили, что это приложение принадлежит компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он ответил, что основатели WhatsApp ушли из компании. Потом они также начали информационную кампанию против соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).