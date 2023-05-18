Пафос, Кипр, 18 мая, 2023, 13:28 — REGNUM. Появились доказательства личных и финансовых разногласий между российским журналистом, проживающим на Кипре, и организатором его убийства. Об этом сообщило издание AlphaNews со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

В ходе расследования дела о покушении на жизнь российского журналиста, проживающего на Кипре в городе Пафосе, местные правоохранительные органы выяснили, что преступление было политически мотивировано.

По данным AlphaNews, сотрудники полиции завершили проведение необходимых экспертиз и допросов и направили материалы дела в прокуратуру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста, имя которого не разглашается. Полиция предполагает, что убийство журналиста «заказал» мужчина 62 лет, постоянно проживающий в городе Пафосе, а исполнение взял на себя гражданин России 56 лет, недавно прибывший на Кипр.

Полиция Кипра провела операцию, в результате которой удалось обнаружить и задержать в гостинице в городе Лимасоле предполагаемого «исполнителя» преступления. 13 мая задержанный по решению суда был арестован на срок шесть дней. Второй фигурант дела, 62-летний мужчина, был задержан в своём доме в Пафосе. Оба фигуранта дела подозреваются в заговоре с целью совершения тяжкого преступления — убийства.