Симферополь, 18 мая, 2023, 13:23 — REGNUM. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне подрыва и схода с рельсов поездов в Симферопольском районе. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

Минтранс Крыма выработает дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога

«Будем дополнительные меры вырабатывать», — сказал министр транспорта.

Взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ведутся ремонтные работы.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.