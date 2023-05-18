В Крыму выработают дополнительные меры безопасности на железных дорогах
Минтранс Крыма выработает дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок
Симферополь, 18 мая, 2023, 13:23 — REGNUM. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне подрыва и схода с рельсов поездов в Симферопольском районе. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.
«Будем дополнительные меры вырабатывать», — сказал министр транспорта.
Взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись.
В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ведутся ремонтные работы.
По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.