Симферополь, 18 мая, 2023, 13:23 — REGNUM. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне подрыва и схода с рельсов поездов в Симферопольском районе. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Будем дополнительные меры вырабатывать», — сказал министр транспорта.

Взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ведутся ремонтные работы.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.