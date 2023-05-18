Москва, 18 мая, 2023, 13:20 — REGNUM. Китай является для России очень перспективным с точки зрения экспорта сои. Об этом 18 мая заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Как отметил после доклада губернатора Амурской области Василия Орлова глава государства, возле региона расположен колоссальный рынок для сбыта сои.

«Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции — Прим. ред.). Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, всё это понятно. Но мы с вами уже говорили на эту тему. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объём, который мы произведём», — сказал он.

Путин уточнил, что в этом случае дело не только в добрых, дружеских, стратегического характера отношениях России и Китая, но и в том, что китайской стороне это действительно выгодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, президент заявил, что Россия обеспечена всеми основными видами продовольствия и собирается экспортировать 55-60 млн тонн зерна. Путин подчеркнул, что несмотря на барьеры, создаваемые западными санкциями, страна нарастила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году. Он уточнил, что российский агропром показал положительную динамику по итогам 2022 года: индекс производства составил 110,2%.