Москва, 18 мая, 2023, 13:19 — REGNUM. Похищенного сына основателя и гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева нашли. Полицейские обнаружили 21-летнего Акима живым в арендованной квартире в городе Гороховце во Владимирской области. Об этом 18 мая сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Сотрудники правоохранительных ведомств выясняют, как молодой человек туда попал и кто требовал за него выкуп.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что сына владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева похитили неизвестные и потребовали за него выкуп, стало известно 11 мая. За несколько дней до этого 21-летний студент РУДН Аким вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, где отдыхал во время майских праздников.

Владельцу сети клиник позвонил неизвестный и заявил, что его сына похитили. Через несколько часов злоумышленник потребовал за молодого человека выкуп в размере одного миллиона долларов, который нужно было найти отцу в течении 24 часов.

Отмечается, что 9 мая Аким написал своему отцу, что с ним всё в порядке, что он вернулся из Петербурга, а 10 мая парня видели на занятиях в вузе.