Песков подтвердил продление Россией зерновой сделки
Песков подтвердил продление Россией зерновой сделки на 60 дней
Москва, 18 мая, 2023, 13:15 — REGNUM. В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два следующих месяца. Об этом 18 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что судьба соглашения в руках тех, с кем ООН должны согласовать его российскую часть.
«Действительно, мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН», — заявил Песков.
Представитель Кремля коснулся темы подключения «Россельхозбанка» к сервису SWIFT. Песков рассказал, что ведётся работа над различными вариантами, аналогичными разблокировке. В том числе и с этим он связал решение о продлении участия России в зерновой сделке.
«По-прежнему судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть. Пройдена определенная часть пути, есть результаты. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение предстоящих 60 дней», — отметил Песков.
Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия договорённостей — 120 дней, однако их продлевали в ноябре прошлого года и в марте текущего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продлении зерновой сделки объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил поддержку России и вклад Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла о продлении участия России в сделке на два месяца и потребовала устранить перекосы в ее выполнении. Дипломат отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.