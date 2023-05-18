Москва, 18 мая, 2023, 13:15 — REGNUM. В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два следующих месяца. Об этом 18 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что судьба соглашения в руках тех, с кем ООН должны согласовать его российскую часть.

Bulkin Sergey/Global Look Press Зерно

«Действительно, мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН», — заявил Песков.

Представитель Кремля коснулся темы подключения «Россельхозбанка» к сервису SWIFT. Песков рассказал, что ведётся работа над различными вариантами, аналогичными разблокировке. В том числе и с этим он связал решение о продлении участия России в зерновой сделке.

«По-прежнему судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть. Пройдена определенная часть пути, есть результаты. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение предстоящих 60 дней», — отметил Песков.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия договорённостей — 120 дней, однако их продлевали в ноябре прошлого года и в марте текущего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продлении зерновой сделки объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил поддержку России и вклад Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла о продлении участия России в сделке на два месяца и потребовала устранить перекосы в ее выполнении. Дипломат отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.