Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Усиление флангов в Артёмовске привело к улучшению ситуации. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По моей последней информации, это [усиление флангов Артёмовска] дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается», — сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, на улучшение обстановки повлияли в частности бойцы Первого армейского корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения города Артёмовска от украинских военных достаточно близкая. Врио главы региона отметил, что штурмовые отряды в городе продвигаются вперёд в любое время суток, и уточнил, что ситуации на флангах укрепилась, хотя враг перебрасывает туда резервы. Однако Пушилин подчеркнул, что сказать, когда город полностью освободят от ВСУ, ещё сложно. Это зависит как от действий российских военных, так и от Вооруженных сил Украины.