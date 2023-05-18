Пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетии Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на Кавказской инвестиционной выставке

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал успешное развитие промышленности одним из главных факторов улучшения экономической ситуации в регионе. Республика стала первой среди субъектов СКФО по росту промышленного производства.

Ингушетия продолжает активно работать в направлении развития реального сектора экономики и промышленности. По итогам 2022 года региону удалось добиться существенного прогресса в данной сфере и стать лидером среди субъектов СКФО по росту промышленного производства. На это обратил внимание глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин в ходе своего отчета перед парламентариями Народного собрания республики.

Он уточнил, что рост промышленного производства составил 10,8%, и Ингушетия стала по этому показателю первой по СКФО. Индекс поднялся по обрабатывающим отраслям — рост составил 12,6%. Наилучшую динамику показали отрасли производства готовых изделий из металла (58,9%), древообработки и производства деревянных и пробковых изделий (11,4%), производства резиновых и пластмассовых изделий (19,5%), металлургического производства (12,3%).

Ключевыми достижениями чиновник назвал запуск обувной фабрики ООО «Фелидже пэлле», которая сейчас выпускает тактические ботинки для военнослужащих в зоне СВО, запуск комбината детского питания, который долгое время простаивал, а сейчас выпускает 2,5 тонны продукции в смену и обеспечивает работой 20 человек. В перспективе штат предприятия планируют увеличить почти до 90 работников. Кроме того, в 2022 году начал эксплуатироваться цех по сборке модулей очистных сооружений.

Как сообщил Сластенин, сейчас осуществляется реанимация энергосберегающего завода «Технопарк «Сердало» с подписанием контракта с энергосервисной компанией ООО «Профлэнд групп», в соответствии с которым запланирована сборка 10 000 фонарей для уличного освещения. Также в 2023 году будет завершен ряд инвестпроектов. В их числе реконструкция комбината стройматериалов «НЕОН», строительство завода алюминиевых сплавов «РИАЛ», завода «Бест Бренд», специализацией которого станет производство детской санитарно-гигиенической продукции, возведение комплекса по производству блоков из газобетона «Строй-комфорт».

Помимо этого, власти Ингушетии намерены создать индустриальный парк «Джейрах», базой для которого станет ГУП «Кавдоломит». Цель проекта — привлечь производителей стройматериалов. Он оценивается в 750 миллионов рублей, причем финансирование со стороны АО «Кавказ. РФ» составит 500 миллионов рублей.

Как указал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, власти региона прилагают большие усилия для формирования благоприятной инвестиционной среды, а также внедряют инновационные технологии для поддержки бизнес-сообщества. Калиматов подчеркнул, что активное развитие промышленности представляет собой один из главных факторов улучшения экономической ситуации в республике. По словам главы региона, старания дали свои плоды и принесли Ингушетии лидерство среди субъектов СКФО по росту промышленного производства. Как полагает Калиматов, это показатель того, что экономика Ингушетии — на правильном пути. Он заметил, что власти делают все возможное для привлечения инвестиций и создания положительных условий для успешного развития бизнеса.

Ранее на улучшение инвестиционного климата в Ингушетии обратил внимание президент России Владимир Путин, упомянувший об этом во время ПМЭФ-2022.

У Ингушетии есть и другие достижения. В республике благодаря усилиям властей активно развивается туризм. В прошлом году турпоток в регион вырос на 3% — субъект посетили 105,5 тысячи человек. По словам Сластенина, власти проделали большую работу, чтобы привлечь туристов и создать для них благоприятные условия.

Есть подвижки и в сфере образования. На 2023 год запланировано открытие центра опережающей профподготовки для молодых специалистов и преподавателей специальных учебных заведений. Он будет создан в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Помимо этого, в Ингушетии ежегодно растет доля граждан, регулярно занимающихся спортом и физкультурой. По данным за 2022 год этот показатель составляет 38,2%, а в 2019 году цифра достигала лишь 21,6%. В прошлом году в республике состоялись 232 спортивно-массовых мероприятия, разного уровня, в которых поучаствовали более пяти тысяч спортсменов.