Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Верховный суд России разъяснил, когда сдача в плен судами должна квалифицироваться как госизмена. Из решения Пленума ВС следует, что военнослужащему должны избрать наказание за добровольную сдачу в плен в соответствии со статьёй 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьёй о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Так, государственным изменником будет признаваться военнослужащий, сдавшийся в плен с целью последующего участия в военных действиях против России. Согласно поправкам в УК РФ, подписанным президентом Владимиром Путиным, ему будет назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

«Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника», — сказано в решении пленума.

При этом уточняется, что состав преступления имеется, если сдачу в плен признают добровольной и совершённой при наличии возможности сопротивляться противнику и избежать захвата в плен. В случае если военнослужащий находился в момент сдачи в плен в физическом состоянии, которое не позволяло ему оказывать сопротивление (контузия или тяжёлое ранение), состава преступления в этом действии не усматривается.

В разъяснении ВС также особо оговаривается случай сдачи в плен, произошедший впервые, после чего военнослужащий предпринял меры для возвращения к месту службы. Если он к тому же не совершил во время нахождения в плену никаких преступлений, то предусматривается освобождение его от наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2023 года ужесточили наказание за государственную измену. Среди преступлений, которые подпадают под эту статью, — шпионаж, выдачи иностранцам гостайны, переход на сторону противника или оказание финансовой, консультационной или другой помощи стране, чьи действия направлены против России.