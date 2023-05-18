Юрий Смитюк/ТАСС Посевная

Президент России Владимир Путин объявил 18 мая на совещании о ходе весенних полевых работ, что Россия собирается экспортировать 55-60 млн тонн зерна.

По словам президента, Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. Она зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, уточнил глава государства.

«По итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 миллионов тонн», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве до 41,6 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил 19 апреля Минсельхозу поддержать аграриев в новых регионах. Глава государства заявил, что поддерживать нужно прежде всего местных граждан, тех, кто занимается сельским хозяйством, и аграриев, и крупных товаропроизводителей. Глава государства отметил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях «всё аккуратно, но много стареньких машин».

4 апреля президент посетил завод «Тулажелдормаш», где заявил, что современная агропромышленная структура России является высокотехнологической отраслью. Путин подчеркнул, что российская сельхозпродукция сегодня выше по качеству любой западной продукции.