Москва, 18 мая, 2023, 13:22 — REGNUM. Режиссер Александр Строев рассказал ИА REGNUM, как стал свидетелем летящего БПЛА в небе над Москвой, о чём он сразу же сообщил в полицию. По словам Строева, его возмутила реакция правоохранителей, которые несерьёзно отнеслись к его заявлению.

Фото из личного архива Режиссер Александр Строев

Как рассказал Строев, в ночь с 16 на 17 мая он в компании соседки выгуливал своих собак во дворе дома в районе Лефортово. Около часа ночи Строев вместе со своей знакомой заметили в небе горящий летающий объект, который двигался с высокой скоростью. От испуга девушка даже забежала в подъезд.

«Я неоднократно работал с коптерами, когда снимал фильмы. Поэтому мне не составило труда понять, что это БПЛА. Я позвонил в полицию и оставил соседку дожидаться правоохранителей, а сам отправился искать признаки крушения БПЛА», — рассказал ИА REGNUM режиссёр.

Обломков Строев не нашел, поэтому пошел обратно к подъезду дожидаться полицию. Сообщения в этом районе о неопознанных объектах в небе случай нередкий. Неделей ранее СМИ сообщали, что в районе Лефортово уже был замечен дрон, который сбили на подлете к военному госпиталю Бурденко.

«Приехал следователь, посмеялся, и первое, что он у меня спросил, почему я не сплю? Вот как так? Сейчас тревожные времена, люди внимательны ко всему, что увидят в небе, а тут такой подход к ситуации. Жаль, не успел снять это, потому что длилось всё не больше 5 секунд», — рассказал о реакции правоохранителей Строев.

Однако полиция инициировала проверку, составила протокол и передала информацию в ФСБ.

Строев Александр Игоревич родился 14 апреля 1973 года. Российский режиссёр и сценарист. Снял несколько эпизодов сериала «Не родись красивой», фильм «Тайная стража. Смертельные игры», сериал «Кулагин и партнеры» и многие другие.

Ранее ИА REGNUM писало, что жители Калужской области видели взрыв беспилотника самолётного типа над трассой в регионе. Позднее стало известно, что дрон сбила система ПВО.