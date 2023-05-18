Государственное обвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) штраф в размере 260 тысяч рублей с учётом смягчающих обстоятельств. Об этом 18 мая гособвинитель заявил в ходе заседания в Октябрьском районном суде, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее сторона защиты попросила суд приобщить к делу характеристики на Ройзмана, поступившие от певицы Аллы Пугачёвой, вдовы первого президента России Наины Ельциной, члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой, режиссёра Николая Коляды и Алексея Федорченко. Однако суд, сославшись на то, что обращения не процессуальные и не исследуются, не принял, в частности, характеристику от Пугачёвой.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбудили в конце августа 2022 года после его высказываний о специальной военной операции. 6 марта 2023 года было завершено расследование дела, а 23 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение.

26 апреля Октябрьский районный суд города начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ройзмана. Перед первым заседанием Ройзман заявил, что не признаёт вины.