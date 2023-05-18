Александр Вильф/РАИ Новости Игрок ФК «Спартак» Даниил Денисов

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала 18 мая ошибочным удаление игрока «Спартака» Даниила Денисова в матче с «Химками». В частности, ошибкой признали действия судьи Евгения Кукуляка, который вынес игроку второе предупреждение, соответственно повлёкшее удаление с поля.

Матч состоялся 13 мая на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. При рассмотрении деталей игры члены комиссии не усмотрели в действиях Денисова «безрассудного нарушения правил» против футболиста «Химок» Жаниу Бикела.

«Судья среагировал на реакцию игрока «Химок», симулировавшего получение серьезной травмы. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», — процитировал решение комиссии «Спорт-Экспресс».

В комиссии РФС также установили, что Кукуляк верно не назначил удары в ворота «Химок» на 53-й и на 66-й минутах матча и верно не удалил с поля Аяза Гулиева на 51-й минуте и Стефана Мелентиевича в дополнительный период матча.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» в заключительном матче 24-го тура чемпионата России по футболу на своём поле обыграл «Краснодар» со счётом 4:3. В составе москвичей отличились Александр Соболев (дважды), Квинси Промес и Антон Зиньковский. Голы в составе «Краснодара» — на счету Джона Кордобы, Жуана Батчи и Эдуарда Сперцяна. Перед этим, 19 апреля, «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» с счётом 1:2. После игры главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков и отметил, что команда сделала всё, что смогла.