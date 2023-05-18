Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Перспектива полного освобождения города Артёмовска в ДНР от украинских военных достаточно близкая. Об этом 18 мая заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«До освобождения Бахмута (украинское название Артёмовска — Прим. ред.) осталось не так много», — привели его слова РИА Новости.

Врио главы региона отметил, что штурмовые отряды в городе продвигаются вперёд в любое время суток, и уточнил, что ситуации на флангах укрепилась, хотя враг перебрасывает туда резервы.

«Я думаю, что (есть) все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая», — указал Пушилин.

При этом он уточнил, что сказать, когда город полностью освободят от ВСУ, ещё сложно, так как это зависит и от действий российских войск, и от противника — «сколько они ещё будут настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, немецкая газета Bild написала, что Российские военные освободят город Артёмовск через несколько дней или даже часов. По информации издания, сейчас ВСУ контролируют только последнюю сторону крайней улицы Артёмовска, где занимают 20 домов.

При этом газета уточнила, что теперь украинские военные придерживаются другой тактики в городе. Вначале Киев ставил ВСУ задачу удержать город, а теперь они должны задержать наступление российской армии западнее Артёмовска.