OMER MESSINGER/EPA/ТАСС Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь и экс-советник президента США Генри Киссинджер принадлежит к старой школе «реальной политики», и в своей работе исходил из концепции баланса интересов и баланса сил, но сейчас такой подход не признается американской дипломатии, сказал ИА REGNUM директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Так он прокомментировал тезисы, которые 99-летний Киссинджер озвучил в развёрнутом интервью, опубликованном 18 мая британским изданием The Economist.

Интерес к фигуре Киссинджера, который 27 мая 2023 года должен встретить свой столетний юбилей, сохраняется в наши дни не случайно, отметил собеседник. Этот выдающийся в прошлом деятель сохранил свой авторитет и как бывший политик, как очень опытный дипломат, занимавший пост госсекретаря США, и как признанный ученый-эксперт. Другой вопрос — в какой мере к его мнению прислушиваются.

Но поскольку подход в духе школы «реальной политики» уже не признаётся нынешними руководителями американской дипломатии, Россию никто в Вашингтоне не воспринимает в качестве равной державы, и то же касается отношения к Китаю, отмечает Рогулев.

Сейчас внешняя политика США, как отмечает специалист, подчинена приверженцам идеи глобального доминирования, которым свойственна самонадеянность.

«Но это все Америка уже проходила, — напоминает Рогулев, — Киссинджер занял пост госсекретаря, когда США «провалились» во Вьетнаме, когда престиж страны упал, и только ленивый не плевал в сторону Соединенных Штатов. По всему миру были антивоенные выступления. Ему нужно было поднимать престиж страны, вот он и решил, так сказать, этот баланс включить в интересы США. А сейчас американские политики считают, что они — «пуп земли», что они доминируют и любую страну «заткнут за пояс», будут делать, что хотят».

При этом интерес к фигуре «гуру» американской политики в любом случае будет сохраняться, уверен Рогулев.

«Хотя бы потому, что он высказывает не всегда те вещи, которые звучат из столицы, от тех, кто возглавляет нынешнюю дипломатию», — рассуждает эксперт.

В своем интервью The Economist Киссинджер, в частности, назвал США и Китай наибольшими угрозами миру, уточнив, что потенциал обеих стран способен уничтожить человечество. При этом бывший глава Госдепа воздал должное предложенным Москвой в конце 2021 года проектам договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Киссинджер посетовал, что вашингтонское руководство не восприняло всерьез эти предложения, которые могли бы стать отправной точкой для переговоров по Украине. Ранее, в июне прошлого года политик призвал Запад «найти место» для России и Украины после завершения украинского конфликта.