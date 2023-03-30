* Ройзмана — запрещённая в России организация

Антон Буценко/РИА Новости Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

Певица Алла Пугачёва и вдова первого президента России Наина Ельцина направили характеристики на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). Защита экс-мэра попросила суд приобщить их к делу о дискредитации Вооружённых сил России, которое рассматривается в Октябрьском районном суде. Об этом 18 мая сообщил «Коммерсантъ».

«Я знаю Ройзмана Е. В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине. Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу», — говорится в характеристике от певицы, текст которой приводит E1.

Также положительные характеристики экс-мэру также дали член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, режиссёры Николай Коляда и Алексей Федорченко.

При этом суд отказался приобщить к делу часть характеристик, в частности, поступившую от Пугачёвой. Суд сослался на то, обращения не процессуальные и не исследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга было возбуждено в конце августа 2022 года после его высказываний о специальной военной операции. 6 марта 2023 года было завершено расследование дела, а 23 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение.

26 апреля Октябрьский районный суд города начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ройзмана. Перед первым заседанием Ройзман заявил, что не признаёт вины.