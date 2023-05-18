Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Будапешт не позволит принять в Евросоюз Украину, пока в этой стране ущемляют права венгров. Об этом 18 мая заявил сербскому изданию Kurir министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Права 150 тысяч этнических венгров на Украине ограничивались с 2015 года», — сказал глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что Киев начал проводить данную политику задолго до начала военной спецоперации на Украине и продолжает её до сих пор. Осенью этого года на Украине планируют закрыть 99 венгерских школ.

Министр заявил, что Венгрия не будет жертвовать национальными интересами и интересами соотечественников ради поддержки украинский властей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины, стремясь лишить прав русских, стали ограничивать права других народов. В июле 2021 года при создании перечня коренных народов, в него не включили народы, имеющие национальные государства, в том числе венгров и русских. Теперь им запрещено создавать СМИ на своём языке и представительские органы.

5 мая 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины — это венгерская земля. Он отметил, что венгры, которые там проживают, хотят жить в мире.