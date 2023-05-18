Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Прошлой весной Россия была готова заключить договор с Украиной, который сегодня ужаснул бы Москву, настолько он был невыгодным. Но Киеву это было не нужно, заявил 18 мая белорусский президент Александр Лукашенко, сообщила БелТА.

«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал, что проект этого договора до сих пор хранится у него.

«И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину», — отметил он, добавив, что Киеву и Западу не следует обвинять Россию и Белоруссии в конфронтации. Очевидно, что Киев сам не хочет договариваться ни о чём.

Лукашенко заявил 18 мая, что никакого контрнаступления ВСУ не предпринимают: они на это неспособны в силу отсутствия необходимых средств, в том числе технических.