Defence.gov Истребители ВВС НАТО

Самолёт президента Украины Владимира Зеленского остался без сопровождения, пролетая над Австрией 18 мая. Это произошло во время его перелёта из Италии в Германию.

По данным представителя австрийской армии Михаэля Бауэра, борт украинского лидера остался без сопровождения самолётов НАТО из-за соблюдаемого страной нейтралитета — Австрия не входит в НАТО и не поставляет вооружение Украине.

«Ни немецкие, ни итальянские «Еврофайтеры» не летали над территорией Австрии», — привело его слова издание Puls 24.

По данным портала, как только самолёт Зеленского покинул пространство над Австрией, а это продлилось всего несколько секунд, истребители ВВС Германии сразу же начали его сопровождение в Берлин. Итальянские истребители изменили свой маршрут до достижения австрийской границы. На сам самолёт украинского президента действует «постоянное разрешение», и, если бы запросили ещё одно отдельное, истребители также могли бы пересечь территорию Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Украины посетил несколько государств для получения военной и финансовой помощи, за что подвергся резкой критике. Визит политика в Германию в Сети назвали клоунским шоу и посоветовали наконец сменить милитари-одежду на что-то более подходящее для официальных визитов. В мятых штанах и толстовке он успел побывать и на приёме у британского монарха Карла III. Побывал глава Украины и в Риме и Ватикане, встретился с итальянским руководством и папой Римским Франциском. Затем в Лондоне политик провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в поездках по Европе украинский президент собирает оружие для контрнаступления.