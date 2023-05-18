Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

У Кремля не вызывает опасения участие в саммите G7 дружественных России стран. Отношения между странами строятся на принципах уважения и доверия к партнёрам, и они не должны быть «антиподом» отношениям с Россией. Об этом заявил в ходе брифинга 18 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям страны с партнерами. Но эти отношения не должны быть антиподом отношениям с нашей стороной», — заявил Песков.

Саммит G7 пройдёт с 19 по 21 мая в Хиросиме. На встрече лидеров «Большой семёрки» будут обсуждаться мировые проблемы. Отдельное внимание планируется уделить ситуации на Украине. При этом, как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, лидеры стран «Большой семёрки» планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Приглашение посетить саммит получили такие страны, как Индия, Австралия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, а также представители ООН, ВОЗ, ВТО, Всемирного банка и других организаций.