Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 мая заявил, что Кремль реагирует на ситуацию, которую создают страны коллективного Запада, в том числе Финляндия.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на ноту от Хельсинки, Песков заверил, что недружественные действия Москва не оставит без внимания.

«Недружественные действия мы не можем оставлять без ответа», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, финские власти с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки и ввели на них «запретительную» комиссию 5 тысяч евро. В дипведомстве объяснили причину заморозки счетов финских представительств в стране тем, что посольству России в Финляндии разрешают пользоваться только одним банком.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы не знает причину заморозки банковских счетов финских диппредставительств в России.

МИД России 17 мая подтвердил ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Такое решение — это ответ на аналогичные действия финской стороны, отметила представитель ведомства Мария Захарова.

В январе 2023 года власти Финляндии заморозили российские активы на общую сумму 187 млн евро. В эту сумму вошли недвижимость, акции, автомобили и другое ценное имущество.