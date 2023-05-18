Дарья Драй ИА REGNUM Безналичная оплата

На фоне решения продлить зерновую сделку идёт поиск вариантов, альтернативных возвращению «Россельхозбанка» в систему SWIFT, от которой его отключили из-за санкций, сообщил 18 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о согласии России продлить ещё на 60 дней Черноморскую зерновую инициативу.

«Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН. Что касается «Россельхозбанка» — прорабатываются разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению к SWIFT», — сказал Песков.

Он добавил, что по-прежнему судьба зерновой сделки находится в руках тех, с кем ООН должна была согласовать российскую часть договорённости.

«Пройдена часть пути, но не до конца. Будем пытаться решить проблему», — заявил Песков и добавил, что и по разблокировке экспорта Россией аммиачных удобрений переговоры продолжаются.

Накануне завершения срока зерновой сделки, 17 мая, Эрдоган объявил о решении участников договорённости продлить её ещё на 60 дней. Решение прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя словами, что Москва не теряет надежду на выполнение её условий.

Россия выдвигала ряд условий, на которых она готова была продлить соглашение. Прежде всего речь идёт о возвращении «Россельхозбанка» в SWIFT и о разблокировке экспорта российского зерна и удобрений.