Генерал армии Салюков: на занятиях на полигонах бойцы используют образцы западной техники
Иван Шилов ИА REGNUM
Западное вооружение для Украины

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны Сергею Шойгу, что все занятия на полигонах организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения. Об этом 18 мая сообщили в оборонном ведомстве.

«Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО», — говорится также в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу 18 мая проинспектировал ход боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

Сергей Шойгу 5 мая проинспектировал в Южном военном округе готовность к выполнению задач военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооружённых сил России в районы проведения спецоперации. В ходе проверки он поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения вооружением и военной техникой.