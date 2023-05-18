Иван Шилов ИА REGNUM Западное вооружение для Украины

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны Сергею Шойгу, что все занятия на полигонах организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения. Об этом 18 мая сообщили в оборонном ведомстве.

«Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО», — говорится также в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу 18 мая проинспектировал ход боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

Сергей Шойгу 5 мая проинспектировал в Южном военном округе готовность к выполнению задач военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооружённых сил России в районы проведения спецоперации. В ходе проверки он поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения вооружением и военной техникой.