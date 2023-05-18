Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В Биробиджане 18 мая арестовали подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина подозревается в сборе информации о ВС России для украинской стороны.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 Уголовного кодекса России).

По информации ведомства, в СБУ привлекли жителя Биробиджана к сотрудничеству, пообещав материальное вознаграждение. Согласившись, мужчина начал собирать информацию о деятельности ВС России в зоне спецоперации на Украине. Помимо этого арестованный также искал исполнителей для проведения диверсий на транспорте. Информацию, которую ему удавалось получить, он направлял в СБУ. По вменяемой статье ему теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным замсекретаря Совета безопасности России Александра Гребёнкина, украинские спецслужбы нередко за материальное вознаграждение вербуют россиян для проведения диверсий в стране. Киев платил привлекаемым для этого подросткам по 5–10 тысяч рублей. Гребёнкин отметил, что фактически киевский режим таким образом калечит жизни россиян, которые порой по наивности не думают о неизбежности наказания за такое тяжкое преступление, как диверсия. Замсекретаря напомнил, что наказание за него — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Краснодарском крае задержали молодого человека за диверсию на железной дороге. Установлено, что подросток осуществил поджог железнодорожного поста контактной сети участка железной дороги между Армавиром и Курганинском.