Иван Шилов ИА REGNUM СВО на Украине

Варшава и Европейский союз не хотят такого развития событий на Украине, при которых конфликт будет заморожен. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени», ― пояснил он.

При этом Пшидач подчеркнул, что это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что ряд стран якобы склоняет Киев к завершению конфликта на Украине. По его данным, сторонники мира рассматривают и возможность отставки украинского президента. Он добавил, что в группу выступающих за завершение конфликта стран под руководством Польши также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия. Также Херш подчеркнул, что президент Украины «не шевелится» и начинает терять западную поддержку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не желают заморозки конфликта на Украине и готовы поддержать позицию киевских властей относительно будущих границ в случае заключения мира. Также против такого развития ситуации высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, любая попытка заморозки конфликта обернётся «незаконченной войной в Европе».

В свою очередь, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира. При этом в Пекине подчеркнули, что панацеи для разрешения проблемы не существует.