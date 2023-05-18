Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Жители Польши не верят сообщениям на телевидении о хорошей экономической обстановке в стране, сообщило издание INN Poland.

Сообщения на местном телевидении пытаются убедить жителей в том, что жизнь в Польше улучшается. В то время как цены на продукты, наоборот, растут.

Граждане Польши же подняли на смех некоторые выпуски новостей. Так, на польском телеканале TVP сообщили, что экономика в стране растёт, инфляция снижается, а социальные пособия выросли.

«Если эта тенденция сохранится, то через 308 дней еда будет бесплатной», — иронично подметил один из пользователей в социальной сети.

На телевидении также представили данные по экономике, из которых следует, что в первом квартале 2023 года ВВП Польши сократился на 0,2%, но экономическая ситуация остается сложной.

«Для TVP мировая история начинается в 2015 году», — добавил другой пользователь.

В выпуске об инвестициях показали министра национальной обороны Мариуша Блащака, получившего награду «Человек года».

«За то, что обезвредил ракету силой воли», — прокомментировал ещё один пользователь.

Инфляция в Польше с начала года составила 11,7%. Аналитики изучили экономику Польши, где инфляция достигла пиковых значений за последние 26 лет. Её уровень составил примерно 14,2% в прошлом году. Задача на 2023-й — достичь 12,3%.