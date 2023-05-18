Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Заявления о контрнаступлении Украины — крупная дезинформация, заявил 18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила БелТА.

Отметив, что во время боевых действий любая дезинформация очень опасна, и напомнив о победе Красной армии в Курской битве, когда удалось дезинформировать вермахт, Лукашенко назвал контрнаступ самой большой дезинформацией.

«Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство», — заявил он.

Он назвал безумием попытку ВСУ вести боевые действия при соотношении один к пяти на фронте по технике и живой силе.

«Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте», — сказал Лукашенко и добавил, что всё это происходит рядом с Белоруссией.

Киев заявляет о планах весеннего контрнаступления не первый месяц. Сначала его начало откладывалось из-за дождей и затруднений в перемещении тяжёлой техники, затем говорилось о крайней необходимости получить от Запада военные самолёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский эксперт Эндрю Мэтрик 18 мая пояснил, что факт контрнаступления ВСУ можно будет констатировать, когда украинская армия выведет на позиции большое количество западной военной техники.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква 17 мая сказал, что ВСУ испытывают серьёзный недостаток вооружения, поэтому пока начинать контрнаступление не готовы.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в мае возможно контрнаступление ВСУ в Запорожской области. 16 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ ужесточили обстрелы территории региона.