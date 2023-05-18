Павел Бедняков/POOL/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом 18 мая сообщило Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе инспекции главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил министру обороны, что все занятия с контрактниками на полигонах проводят офицеры с боевым опытом, получившие его в зоне СВО, подготовку ведут с учётом особенностей использования противником западной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность к выполнению задач военной техники и вооружения, направляемых в подразделения вооружённых сил в районы проведения спецоперации. В ходе проверки глава Минобороны поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения вооружением и военной техникой российских военных в районах СВО.

Глава российского оборонного ведомства 17 мая отметил, что заявления Киева о якобы сбитых системой ПВО 16 мая шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. По словам Шойгу, Киев заявил о перехвате большего количества российских ракет, чем всего выпустили.