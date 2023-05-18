Ruslan Kaniuka/Global Look Press Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, по его утверждению, на Украине Россию ненавидят, а также пообещал «всегда и везде» преследовать россиян. Он написал об этом 18 мая в Twitter.

«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего», — отметил Подоляк, комментируя заявление постпредства России при ООН.

Он также пригрозил достать жителей России любым способом — «юридически или физически».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, постпредство России при ООН распространило заявление, в котором отметило, что организация никак не отреагировала на высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам против известных российских деятелей. Дипломаты подчеркнули, что офис официального представителя генсека попытался «прикрыться общими словами» о недопустимости терактов, а также стремлением усомниться в правдивости слов главы украинской военной разведки.

Буданов 16 мая заявил, что Украина причастна к убийствам известных граждан России, включая медийных персон. В то же время глава украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность Киева к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, который произошёл 6 мая.

Затем, 17 мая, Буданов попытался оправдаться за свои слова, заявив, что часть интервью, где он говорит об убийствах россиян, якобы подвергнули монтажу и исказили. По его утверждению, он якобы говорил о «военных преступниках», а не о мирных гражданах.