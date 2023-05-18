Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Военный эксперт и сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главным признаком начала контрнаступления Киева в Донбассе концентрацию западной бронетехники на передовой. Об этом он 18 мая рассказал Business Insider.

Именно бронетехнику Мэтрик отметил как главный признак скорого контрнаступления. По его мнению, в случае её массового появления на линии боевого соприкосновения конкретное направление будет уже неважно, так как ВСУ «серьёзно относятся к проведению операции на любом стратегическом направлении».

При этом аналитик отметил, что до сих пор нет конкретных данных о том, сколько именно бронетехники Киев имеет в арсенале.

«Учения продолжаются, некоторые системы все ещё находятся в стадии поставки. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киев было доставлено более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов», — рассказал Мэтрика.

Контрнаступление Киева в Донбассе анонсируется уже долгое время. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что оно состоится в ближайшее время, но никаких конкретных действий не произошло.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва отслеживает все подобные высказывания и учитывает их при планировании спецоперации.

В США ранее заявили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России. Как отметили авторы издания Foreign Affairs, Запад уповает на контрнаступление, но в действительности оно разрушит все его надежды. По их мнению, европейские чиновники, выступающие за поставки Киеву всё новых пакетов военной помощи, «постоянно испытывают разочарование». Более того, лично президент Украины ранее говорил о том, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению и нужна дополнительная помощь.