Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Место схода поезда с рельсов

Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где в результате взрыва с рельс сошли вагоны грузового поезда, планируют к вечеру 18 мая. Об этом заявил глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Восстановить железнодорожные пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру», — уточнил Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал минтранса республики.

По последней информации, с рельс сошло порядка восьми вагонов. Обстоятельства произошедшего выясняются следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Полиция начала поиск предполагаемых диверсантов. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.