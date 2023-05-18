Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Ситуация на железной дороге в Крыму

Целенаправленный подрыв стал причиной аварии на железной дороге в Крыму, заявил 18 мая глава регионального парламента Владимир Константинов в эфире «России 24».

«Подрыв произошёл при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации», — сообщил Константинов.

В 8:20 мск 18 мая на железнодорожном перегоне Симферополь — Севастополь прогремел взрыв: восемь вагонов с зерном сошли с рельсов близ Бахчисарая (Симферопольский район).

Пять из восьми вагонов опрокинулись. На место ЧМ прибыли сапёры, которые обследуют повреждённый участок дороги. Началось восстановление путей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии пострадавших в результате аварии. Предполагаемых диверсантов ищут силовики.