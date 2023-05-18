fifa.com Официальный логотип чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили 18 мая на сайте организации.

Презентация состоялась в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Участие в мероприятии принял президент FIFA Джанни Инфантино, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, бывшие вратари сборной Мексики и Канады Хорхе Кампос и Крейг Форрест, а также двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Впервые на логотипе футбольного турнира присутствует реальное изображение Кубка мира, а также указан год проведения ЧМ. Позже представят 16 логотипов городов, в которых пройдут игры турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2026 года примут 16 городов США, Мексики и Канады. Матчи мундиаля пройдут в американских городах Атланта, Бостон, Даллас, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк (или Нью-Джерси), Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия и Хьюстон.

В Мексике матчи состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. В Канаде игры примут Торонто и Ванкувер.

Турнир пройдёт в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Впервые на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, они будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей.

Из групп будут выходить по две команды, занявшие первые места, и восемь лучших команд из числа тех, которые стали третьими в своих квартетах. Далее пройдёт плей-офф, начиная со стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей.

Ранее в чемпионатах мира принимали участие 32 сборные, а турнир состоял из 64 матчей.