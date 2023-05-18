Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск. Дома, разрушенные в результате обстрела.

Российские военные освободят город Артёмовск (украинское название Бахмут — Прим. ред.) в ДНР через несколько дней или даже часов. Об этом 18 мая написала немецкая газета Bild.

«После более чем восьми месяцев ожесточённых боев российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного взятия бывшего города Бахмут с населением 70 тыс. человек», — говорится в публикации.

По данным газеты, сейчас украинские военные контролируют лишь последнюю сторону крайней улицы Артёмовска, где они занимают 20 домов.

Также указывается, что теперь ВСУ придерживаются в городе другой цели. И если вначале Киев ставил ВСУ задачу удержать город, то теперь они должны задержать наступление российской армии западнее Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая российские военные разгромили отряд белорусских наёмников ВСУ, которые пытались прорвать фронт на флангах Артёмовска. В результате этого один наёмник погиб и ещё четверо пропали без вести.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк 14 мая заявил, что боестолкновения в Артёмовске — это только «прелюдия» к широко анонсированному контрнаступлению ВСУ. Он уточнил, что удачные действия украинской армии в городе дадут возможность начать успешное наступление, к которому Киев «тщательно готовится».