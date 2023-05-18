Алексей Филиппов/РАИ Новости Взлом

Мастера по вскрытию замков вызвали в одну из квартир в Гоголевском переулке в центре Москвы для вызволения женщины, которая случайно оказалась запертой в ванне. Взломав замок, мужчина понял, что вскрыл не ту квартиру. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

14 мая мастер по вскрытию замков Михаил (имя изменено) получил заявку в специальной группе в мессенджере. Нужно было вскрыть замок в квартире в Гоголевском переулке в районе Арбат. По данным оператора, хозяйка указанной квартиры случайно оказалась заперта в собственной ванной и не может выйти. Свое сообщение запертая в ванной москвичка снабдила фотографиями, на которых была изображена дверь, которую нужно вскрыть. Мужчина направился по указанному адресу и вскрыл замок входной двери в квартиру. Жилплощадь отличалась от квартиры на фотографиях. Дверь в ванну была открыта и была совершенно другого цвета. В квартире при этом никого не было. Мужчина проверил чат и убедился в том, что произошла ошибка. Мужчина сразу же сообщил о недоразумении в полицию, чтобы не попасть под уголовную статью о взломе и проникновении в жилище.

«Поступило сообщение от 22-летнего мастера по вскрытию замков о том, что по адресу Гоголевский переулок он выполнял заказ по вскрытию замка входной двери по заявке женщины, якобы закрытой в ванной комнате. Открыв дверь по указанному адресу, он обнаружил, что на фото в заявке была другая дверь, а заказчицы в указанной квартире не было. Мужчина позвонил в полицию встревоженный и несколько раз извинился и повторил, что открыл нужную дверь, ту, которая была указана в заказе, и что он не собирался взламывать чужую квартиру», — рассказал собеседник.

Сейчас по данному факту в полиции проводится проверка, владельцы вскрытой квартиры пока не обращались в правоохранительные органы с заявлением. Полицейские пытались связаться с заказчицей услуги, но женщина отказалась общаться с правоохранителями. Пока не удалось выяснить, была ли описанная женщиной ситуация реальной или заказчица специально решила кому-то напакостить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что у москвича угнали машину, в которой он хранил 120 тысяч на сюрприз жене. Он прятал накопления в бардачке автомобиля и хотел подарить супруге отпуск.