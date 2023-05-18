«Следственные мероприятия проходят у соратников бывшего депутата Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов», — сообщило издание.

Речь, в частности, идёт о членах партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также кандидата от КПРФ на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, доцента МГУ Михаила Лобанова.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Поначалу он отправился в США, затем — на Украину, где получил разрешение на временное проживание и последующее гражданство. В России против него также возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых Силах России. Был единственным из депутатов Госдумы, кто проголосовал против возвращения Крыма в состав России по собственным убеждениям. Активно участвует в политической жизни Украины, выступает в украинских СМИ в качестве эксперта по вопросам, связанным с Россией и российской властью. Иноагент с 21 октября 2022 года.